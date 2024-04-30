Denizli Valisi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

"Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesinde önemli pay sahibi olan emek ve alın teriyle hayatını kazanan tüm çalışanlarımızın ve işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" diyen Vali Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üretmek, emek vermek çok değerlidir. Ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi için emekçilerimiz, yarınlarımızın inşasında kendilerine düşen görevi en ulvi şekilde yerine getirmektedirler. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bizler millet olarak çalışanın hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bir kültürün mensubu olarak işçilerimizin daima yanındayız. Devletimiz tarafından emekçilerimizin çalışma hayatının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm işçi kardeşlerimize çalışma hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, 1 Mayıs'ın, özveri ile çalışan ve üreten emekçilerin arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" - DENİZLİ