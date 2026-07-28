Haberler

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'a OSB'den Hayırlı Olsun Ziyareti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'a OSB'den Hayırlı Olsun Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 Ana Kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Akbulut'u, Denizli Organize Sanayi Bölgesi yönetimi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette OSB'nin projeleri ve sanayi-kamu iş birliğinin önemi ele alındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Akbulut'a, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Orhan Tahtalı ve Bölge Müdürü Ahmet Taş tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut yapısı, yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Denizli Osb'nin üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları, sanayi altyapısını güçlendiren yatırımları, sürdürülebilirlik odaklı uygulamaları ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar ele alındı.

Ziyarette ayrıca, sanayi ile kamu kurumları arasında güçlü iletişim ve iş birliğinin, bölgenin ekonomik gelişimi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Denizli Osb'nin sanayicilere daha kaliteli hizmet sunabilmek adına yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşılırken, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'a yeni görevinde başarılar dileyerek, üstlendiği görevin Denizli için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Yaymanoğlu, adalet hizmetlerinin toplumun huzur ve güven ortamının korunmasındaki önemine dikkat çekerek, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin kentin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ise nazik ziyaretlerinden dolayı Denizli OSB Yönetimine teşekkür ederek, Denizli'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahip olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kurumlar arasında sürdürülecek yapıcı iletişim ve iş birliğinin, şehrin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor

4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Kendi futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor

Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı