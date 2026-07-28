Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'a OSB'den Hayırlı Olsun Ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Akbulut'a, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Orhan Tahtalı ve Bölge Müdürü Ahmet Taş tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut yapısı, yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Denizli Osb'nin üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları, sanayi altyapısını güçlendiren yatırımları, sürdürülebilirlik odaklı uygulamaları ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar ele alındı.

Ziyarette ayrıca, sanayi ile kamu kurumları arasında güçlü iletişim ve iş birliğinin, bölgenin ekonomik gelişimi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Denizli Osb'nin sanayicilere daha kaliteli hizmet sunabilmek adına yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşılırken, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'a yeni görevinde başarılar dileyerek, üstlendiği görevin Denizli için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Yaymanoğlu, adalet hizmetlerinin toplumun huzur ve güven ortamının korunmasındaki önemine dikkat çekerek, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin kentin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ise nazik ziyaretlerinden dolayı Denizli OSB Yönetimine teşekkür ederek, Denizli'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahip olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kurumlar arasında sürdürülecek yapıcı iletişim ve iş birliğinin, şehrin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı