Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

