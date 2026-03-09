Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı