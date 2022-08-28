Denizli haberi: Çameli'nde festival coşkusu dolu dolu yaşandı

Çameli'nde festival coşkusu dolu dolu yaşandı

Çameli festivali renkli görüntülerle final yaptı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan : "Geleneksel Çameli Minder Güreşleri yapma kararı aldık"

DENİZLİ Denizli'nin Çameli ilçesinde, 24 ile 27 Ağustos tarihleri arasında 4 gün boyunca süren 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler 24 Ağustos tarihinde halk oyunları, resim sergisi ve Hayati İnanç söyleşisi ile başladı. Ardından yemek yarışması ve ses yarışması gerçekleştirildi. En iyi buzağı, domates, fasulye yarışmalarıyla devam etti. Yöresel sanatçıların yer aldığı konserlerde 4 gün boyunca ünlü sanatçılar sahne performansı gerçekleştirdi. Festivalin 4'üncü gününde 27 Ağustos Cumartesi günü Çameli'nin doğal güzellikleri adına Elmalı Mahallesine patika yollardan doğa yürüyüşü düzenlendi. Doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar hem gezmek, hem de yeni yerler keşfetti. Yürüyüş sonunda balık ekmek şenliği yapıldı. Elmalı Mahallesine yürüyen vatandaşlar etkinlik sonunda Elmalı Bezi ile kilim sergisini ve atölyeyi gezdi.

Yarışmalarda dereceye girenlere plaket verildi

8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere her yarışma sonunda ödülleri verildi. Festivalin son final gecesinde dereceye girenlere plaketleri Azerbaycan Bilesuvar Rayonu İcra Hakimiyeti Başkanı (Vali) Faiq Gurbetov, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan takdim etti.

"Her yıl 'Geleneksel Çameli Minder Güreşleri' yapma kararı aldık"

İlçede 2 yıllık pandemi sürecinin ardından binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen festivalde renkli görüntülerin oluştuğunu anlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2023 yılında daha da dolu dolu geçeceği söyledi. Festivalin son gecesinde açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, "Güzel bir etkinliğin final gecesine geldik. Belediyemiz, personellerimiz ve vatandaşlarımıza çok teşekkürler. Birinci gün ilçemizin değerlerinden biri olan Hayati İnanç, ikinci gün yerel sanatçılarımızla devam ettik. Kolpa konseri ile gençlerimizi eğlendirdik. Festival için bir komitemiz var. Bütün siyasi partilerimizden oluşan, daire amirlerimizin de olduğu ve kaymakamımızın olduğu bir komite var. Minder güreşlerimiz hakkında bir karar aldık. Bundan sonra her yıl 'Geleneksel Çameli Minder Güreşleri' yapma kararı aldık. Çocuklarımızla çok güzel bir güreş organizasyonu oldu. Çamelili çocuklarımızı geliştirmek, daha iyi noktaya getirmek için her yıl bu organizasyonu yapma kararı aldık. İnşallah gelecek yıllarda da bu organizasyonu geliştirerek yapacağız" diye konuştu.