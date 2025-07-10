Denizli'de Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Sultan 2. Bayezid'in vakfiyesindeki hayır şartı doğrultusunda düzenlenen toplu sünnet şöleninde, 43'ü Denizli'de olmak üzere 117 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı.

Toplu sünnet şöleni Şükrü Fatma Zeybekçi Camisinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunarak başladı. Vakıf kültürünün yaşatıldığı etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Şölene katılan çocuklar, düzenlenen şehir turunda otobüsle konvoy halinde Denizli sokaklarını gezdi. Renkli görüntülere sahne olan konvoyda aileler de çocuklarına eşlik etti. Şehir turunun ardından çocuklara ve ailelerine yemek ikram edildi.

Etkinlik sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol tarafından her çocuğa hediyeleri olan gram altın, bisiklet ve oyuncaklar hediye edildi. Hediyelerine kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşarken, bisikletlerini alır almaz deneme turları attı.

Programda konuşan Aydın Vakıflar Böle Müdürü Mücahid Vural, yaptığı konuşmada; "Osmanlıdan günümüze yüzlerce vakıf kurulmuştur. Yardımlaşma dayanışma duygularını harekete geçiren vakıflar birçok alanda hizmetler yapmıştır. 'Sultan 2. Bayezid tarafından 529 yıl önce 1496 yılında kurulmuş olan, çocukları sünnet ettirme vakfının vakfiyesinde bulunan 'sünnet edilmesi lazım gelen çocuklar, sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuklara münasip güzel elbise verile' hayır şartı gereğince, bu vakfın hayır şartını yerine getirerek yaşatma çabası içerisindeyiz. 81 ilde sünnet organizasyonları yapmaktayız. Bölge Müdürlüğü olarak, toplamda 117 çocuğumuzun Denizli'de ise 43 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu yapmaktayız. Bu organizasyonlar kapsamında farklı etkinlikler yaparak, çocuklara hediyeler vererek unutulmayacak bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi. - DENİZLİ