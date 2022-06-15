Denizli'de Kayıp 2 Genç, 5 Günün Sonunda Kuyuda Ölü Bulundu

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın (17) ile Serinhisar ilçesinde ikamet eden Hasan Akköse (19), buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramaların beşinci gününde, iki gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Denizli'de kendilerinden beş gündür haber alınamayan iki gencin cesedine, aramaların beşinci gününde ulaşıldı. Babasına ait arabayla evden ayrılan İsmail Yalçın, Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

MANGAL BAHNESİYLE ORMANA ÇAĞIRMIŞ

Polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı. Ekipler, gençlerin bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. Bölgede inceleme yapan ekipler, gençlerin en son birlikte görüldüğü Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa Akköse'yi gözaltına aldı.

Olaya kırıştığı öne sürülen 9 şüpheli de Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, kayıp gençlerin Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkiinde olabileceğini söylemesiyle ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Yaklaşık 45 saat devam eden çalışmaların ardından gençlerin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık derinliği 24 metre olan kuyudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin, iki genci mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra cesetlerini gizlediği, ertesi gün de başkasından aldığı araçla cansız bedenleri gizlediği yerden alıp su kuyusuna attığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Mustafa Akköse ile beraber toplamda 7 kişi tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın aydınlatılmasının ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"9 Haziran 2022 tarihinde ilimiz Acıpayam ilçesinde meydana gelen kayıp şahıs olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; 10 Haziran 2022 günü, kayıp İsmail Yalçın'ın ailesinin Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, çocukları İsmail Yalçın'dan haber alamadıkları ve hayatından endişe ettikleri gerekçesi ile alınan müracaatları üzerine yapılan araştırmalarda, yapılan çalışmalar ve incelenen kamera kayıtlarından, kayıp İsmail Yalçın ve arkadaşı Hasan Akköse'nin kullandıkları araçla Serinhisar ilçesine doğru gittikleri tespit edilmiştir. Genişletilen tahkikat neticesinde, kayıp şahısların kullandıkları aracın Serinhisar ilçesi ormanlık alanda terk olarak bulunması üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılmış, kayıp şahısların önceden husumetli oldukları başka bir şahıs ile karşılaştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Kayıp şahısların öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe ve bilgilere dayalı olarak yapılan araştırmalarda, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, kayıp 2 şahsı öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar Ovacık mevkiinde boş arazi içerisinde bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki boş su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkanları ile doldurdukları tespit edilmiş olup, kayıp şahıslara ait bedenleri bulmak için iş makinaları ve itfaiye görevlilerinde dahil olduğu arama çalışmalarına başlanılmış, 15 Haziran 2022 günü saat 04: 30 sıralarında kayıp şahıslar İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kuyu içerisinde ulaşılmıştır. 'Birden fazla kişi ile kasten adam öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilen, birçok değişik suçtan kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs tutuklanmıştır."

ANKA / Yerel