Denizli'de Kadınlar Pınar Gültekin Davasında Katile Verilen Cezayı Protesto Etti

Denizli'de kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesini protesto etti. Açıklamada, "Erkek adaletin korunaklı adliye saraylarından kadın katilleri için verdiği bu kararlar, sokakta gezen diğer potansiyel katillere, kadın düşmanlarına cesaret veriyor" denildi.

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında verilen 23 yıl hapis cezası Denizlili kadınlar tarafından protesto edildi. Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi kadınlar, Denizli kent meydanında toplanarak "Pınar Gültekin için adalet mücadelemiz bitmedi. Erkek adalet değil gerçek adalet" yazılı pankart açtı.

Kadınlar, sık sık "Kadın cinayetleri politiktir", "Pınar Gültekin onurumuzdur", "Kadınları değil, katilleri engelle", "Erkek vuruyor, devlet onu koruyor", "Pınar Gültekin isyanımızdır", "Koruma, aklama yargıla", "Davanın hakimi cinayete ortaktır" sloganları attı. Platform adına basın açıklamasını Ebru Koç Acar okudu. Koç Acar, şöyle konuştu:

"SOKAKTAKİ POTANSİYEL KATİLLERE CESARET VERİYOR"

"Dün, Pınar Gültekin davasının 13. duruşması Muğla Adliyesi'nde görüldü ve karar çıktı. Karar sonucunda Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü. Katile yardım eden kardeşi Mertcan Avcı ve diğer failler ise beraat etti. Erkek adaletin korunaklı adliye saraylarından kadın katilleri için verdiği bu kararlar, sokakta gezen diğer potansiyel katillere, kadın düşmanlarına cesaret veriyor. Her duruşmada adliyenin önünden ayrılmayan kadınlar olarak, 13 duruşmadır adaletin işlemesi için hiçbir adım atılmadığını bizler öfkeyle takip ettik. Pınar katledildiğinden beri yandaş medya ve iktidarın kadın düşmanı şakşakçıları, Pınar'ın özel yaşamını didik didik etti, katili sorgulamak yerine, Pınar'ın hayatı sorgulandı. Hakimin tutumu başından beri taraflıydı. Nitekim katil Cemal Metin Avcı bundan güç alarak 'İstanbul Sözleşmesi iyi ki kaldırıldı, vicdanım rahat' gibi sözleri pişkince sarf edebildi.

"23 YILLIK CEZAYI ASLA TANIMIYORUZ"

İki yıldır tüm duruşmalarda adli tıp raporlarında doğrulanan kanıtlara rağmen katile ve ailesine zaman kazandırıldı, deliller karartıldı, Pınar'a türlü iftiralar atıldı. Kadınlar olarak katledilen bir kadının itibarının bu denli zedelenmeye çalışılmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Bugün katil Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıllık hapis cezası, katile delilleri karartmada yardım eden aile üyelerinin beraatı, biz kadınlara yöneltilen bütünlüklü saldırıların bir aşamasıdır. Kadınların sokağa çıkmaması, hayatlarına dair karar vermemesi için devlet, iktidar, yargı yoluyla kadınlar hizaya çekilmek isteniyor. Sanılıyor ki bu kararlar karşısında biz kadınlar bir köşeye çekilip öldürülmeyi bekleyeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyoruz, kadın katilleri için verdiğiniz ödül gibi cezaları biz buradayken vermeye devam edemeyeceksiniz. Sizin, biz kadınlarla dalga geçer gibi, katil Cemal Metin Avcı'ya verdiğiniz 23 yıllık hapis cezasını asla tanımıyoruz.

"KATİLLERE CAYDIRICI GERÇEK CEZALAR VERMEK ZORUNDASINIZ"

Katillere caydırıcı cezalandırıcı gerçek cezalar vermek zorundasınız. Bizim yaşamlarımız, sizin adliye koridorlarından çıkan eril kararlara, kadın düşmanı cezalara kalmadı, kalmayacak. Bir kişi daha eksilmeyene, kadınlar için adalet sağlanıncaya kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz."

ANKA / Yerel