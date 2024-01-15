Denizli'de Engelli Genç Kızın Öğretmenlik Hayali Gerçek Oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de el ve ayaklarını kısıtlı kullanabilen 29 yaşındaki genç kızın öğretmenlik hayali, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut'un desteği ile gerçek oldu.

Çivril'in Irgıllı mahallesinde yaşayan El ve ayak bileklerindeki kasları gelişmeyen polinöropati hastası Saliha Karaduman, hayallerine kavuştu. Üniversite eğitimi sonrasında ailesinin yanına dönen ve odasında kıyafet tasarımı modelleri çizen Saliha Karaduman, sosyal hayata katılmak ve resim yeteneğini öğrencilere aktarmak istediğini belirtmişti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Moda tasarım bölümü mezunu olan Saliha Karaduman tek başına yürüyemediği için odasından çıkmamaktan ve resim konusunda yetenekli öğrencilere faydalı olamamaktan şikayetçiydi.

Saliha'nın isteğine kayıtsız kalmayan Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Saliha'nın formasyon eğitimlerini almasının ardından yaşadığı mahallede öğrenciler için resim kursu açılmasına öncülük etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında Irgıllı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören ve resim yeteneği olan yaklaşık 20 öğrenci için okulda resim kursu açıldı.

Kursta Saliha Karaduman'ı ziyaret eden Kaymakam Hasan Akbulut, kurs ve öğrenciler hakkında eğitmen Saliha Karaduman'dan bilgi aldı. Kaymakam Hasan Akbulut resim kursuna katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre derse iştirak etti.

Kursta eğitim vermekten ve hayaline kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Saliha Karaduman, kursun açılmasında verdiği destekten dolayı kaymakam Hasan Akbulut ve idarecilere teşekkür ederek "üniversite eğitimimden sonra en çok yapmak istediğim şeyi yapmam için destek olan, imkan sağlayan başta kaymakamımız olmak üzere tüm idarecilerimize teşekkür ederim. Kurs sayesinde hem kendimi geliştirip hem de yetenekli öğrencilerin yolunu açmaya çalışacağım" dedi.

Kaymakam Hasan Akbulut'un Irgıllı ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Kocakaplan ile şube müdürleri de hazır bulundu. - DENİZLİ