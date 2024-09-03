Denizli'de 13 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Denizli'nin Bekilli, Çal ve Baklan ilçelerinde yaşayan 13 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Denizli'de sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 11'inci kez düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde Bekilli, Çal ve Baklan ilçelerinde yaşayan 13 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Sünnetliklerini giyen çocuklar, kortej yürüyüşüyle başlayan sünnet şölende palyaçolar, şişme oyun alanlarında, pamuk şeker ve patlak mısır eşliğinde doyasıya eğlendi.

Çal, Bekilli ve Baklan'da hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek göndermeye devam ettiklerini belirten PASVAK Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, "Çal Aşevimizde 15 mahalle 50 kadar konut 75 kişiye sıcak yemek göndermekle bu bölgedeki çalışmalarımıza başlamıştık. Bekilli ilçesinde 10 kadar mahalle 50 kadar ev 60 kadar kişiye de ulaşmaya başladık. Gittiğimiz evlerin sayısı sizlerin desteğiyle daha da artacaktır. PASVAK olarak Denizli'de evleri sıcak yemek ulaştırıyorduk. Burada yapılan işi paylaşmak, protokolle paylaşmak, şehrin yöneticileriyle ileri gelenleriyle kanaat önderleriyle bir vesile oluyor biz de burada onlar sayesinde eksikliklerimizi görüyoruz ve onları tamamlamak gayreti içinde oluyoruz. Bize bu binayı tahsis ettikleri için, sünnet organizasyonuna destekleri için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. İnşallah burada Ramazan ayında iftarlar vereceğiz. İftarlarda buluşmak üzere" dedi.

Gelenek üç ilde devam etti

Bölge müdürlüğü olarak Aydın ve Muğla'dan sonra Denizli'de de 11. Geleneksel toplu sünnet şölenini gerçekleştirdiklerini anlatan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, "Sorumluluk bölgemizdeki Aydın ve Muğla'da büyük katılımla sünnet şölenlerimizi yaptık. Şimdi de Denizli'deyiz. Bölge müdürlüğü olarak Denizli'deki faaliyetlerimizi iki kat arttırdık. Burs bağladığımız öğrencilerimizin sayısını da tam iki kat arttırdık. Yaklaşık 2 bine yakın üniversite, ortaöğretim, öğrencimize burslar veriyoruz. Ramazan ayına girerken 240 tane çocuğumuzun bayramlıklarını almıştık. Kurban bayramında 850 çocuğumuza bayramlık aldık. Hayır, hizmetlerimiz devam edecek. Sizlerin desteğiyle, sizlerin duasıyla bugün burada bu çocuklarımızın bu ailelerin duasında hep birlikte birleşiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler tarafından sünnet çocuklarına bisiklet ve farklı hediyeler verildi. Şölenin son bölümünde yapılan yemek ikramından sonra sünnet çocukları palyaçolar, yüz boyama, sosis balon, şişme oyun alanlarında, pamuk şeker ve patlak mısır eşliğinde doyasıya eğlendi. Müzik eşliğinde palyaçolarla birlikte dans eden sünnet çocukları unutulmaz bir şöleni doyasıya yaşadı. - DENİZLİ