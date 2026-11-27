Denizli'nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır kadın kuaförlüğü yapan 53 yaşındaki Elvan Çakmakçı, ileri yaşta başladığı üniversite eğitimini tamamlayarak iki bölümden mezun oldu. Çakmakçı, başarısıyla "Hiçbir şey için geç değil" mesajı verdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kadın kuaförlüğü mesleğini sürdüren Elvan Çakmakçı, eğitim hayatında gösterdiği azimle örnek oldu. İleri yaşına rağmen üniversite eğitimi almaya karar veren Elvan Çakmakçı, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Yerel Yönetimler ve Medya İletişim bölümlerini başarıyla tamamladı. Yoğun çalışma temposuna rağmen eğitim hedefinden vazgeçmeyen Çakmakçı, üniversite sıralarına oturarak yıllardır içinde taşıdığı öğrenme isteğini gerçeğe dönüştürdü. Üniversite okumaya karar verdiğinde çevresinden farklı tepkiler aldığını anlatan Elvan Çakmakçı, yaşının ve iş yoğunluğunun eğitimine engel gösterilmesine rağmen kararından vazgeçmediğini belirtti. Eğitim sürecinin kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade eden Elvan Çakmakçı, yeni bilgiler öğrenmenin, sınavlara hazırlanmanın ve yeniden üniversite sıralarında bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"Kadınlar isterse her şeyi başarır"

Başarısının özellikle kadınlara örnek olmasını istediğini dile getiren Çakmakçı, kadınların kendilerine güvenmeleri halinde pek çok zorluğun üstesinden gelebileceğini vurguladı. Mezuniyetinin ardından gençlere de seslenen Elvan Çakmakçı, insanların sevdikleri alanlarda ilerlemekten ve hedefleri doğrultusunda mücadele etmekten vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti. Herkesin hak ettiği yerlere gelebileceğine inandığını belirten Elvan Çakmakçı, "Ne yapmak istiyorsanız, sevdiğiniz iş ne ise peşinden gidin, azim edin. Hiçbir şey için geç değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı