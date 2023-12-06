Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Halk Gününde Vatandaşlarla Buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her ayın ilk çarşamba günü düzenlediği halk günü buluşmasında vatandaşlarla buluşarak istek, öneri ve sorunlarını dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın her ayın ilk çarşamba günü düzenlediği halk günü buluşması devam ediyor. Randevusuz bir şekilde hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Osman Zolan'ın vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinlediği halk günü buluşması Denizli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi'nde yapıldı. Halk gününde Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile daire başkanları hazır bulundu.

Başkan Zolan, her ayın ilk Çarşamba günü düzenledikleri halk gününde vatandaşların sorunları için çözüm üretmeye gayret ettiklerini söyledi. Vatandaşlarla her mecrada bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz ancak halk günümüzün ayrı bir özelliği var. Çünkü vatandaşlarımız buraya gelirken kendisi ile randevusuz bir şekilde görüşeceğimi bilerek geliyor. Bizler de onların ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak için gayret gösteriyoruz. Halk gününe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ