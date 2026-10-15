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Denizli Beyağaç Kaymakamı Haydari hane ziyaretlerinde vatandaşları dinledi

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Denizli Beyağaç Kaymakamı Haydari hane ziyaretlerinde vatandaşları dinledi
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Denizli Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, hane ziyaretleriyle vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti; Haydari, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Kaymakamı Servet Haydari, hane ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve ihtiyaçlarını yerinde öğrenmek amacıyla hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği ailelerle sohbet eden Haydari, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerde devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Haydari, vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinlemeyi sürdürdü. Kaymakam Haydari'nin hane ziyaretlerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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