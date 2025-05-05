DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı için geri sayım başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı yarın başlayacak. Tatbikata 120 gemi ve 85 hava vasıtası iştirak edecek.

Tatbikatın basın bilgilendirme toplantısı, Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, "Denizkurdu-II 2025 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikattır. Tatbikatın amacı, deniz kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir" dedi.

"Tatbikata toplam 120 gemi ve 85 hava vasıtası iştirak edecek"

Tatbikatta görev alacak araçları açıklayan Sezer, " Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru (D/K uçağı, helikopter, S/İHA), 1 SAT ve 2 SAS timi ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5 helikopter (4 genel MAKSAT ve 1 CHINOOK helikopteri), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 SG gemisi, 9 SG botu, 1 helikopter, olmak üzere toplam 120 gemi ve 85 hava vasıtası iştirak edecektir" diye konuştu.

"16-17 Mayıs tarihinde birliklerin ana üs ve limanlarına intikalleri ile tatbikat sona erecek"

Tatbikatın genel faaliyet planı hakkında da bilgi veren Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, "Fiili safha, gemilerin 5 Mayıs tarihinden itibaren üs/ limanlarından intikalleri ile başlayacak, 6-7 mayıs tarihleri arasında fiili silah eğitimleri, 8-9 mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri, 10-11 mayıs tarihleri arasında G/M atışları, liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetleri, 12-14 mayıs tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri,15 mayıs tarihinde Antalya'ya istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecek, 16-17 mayıs tarihinde birliklerin ana üs ve limanlarına intikalleri ile tatbikat sona erecektir" şeklinde konuştu.

"93 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi"

Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Denizkurdu-II 2025 tatbikatı kapsamında, 93 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi şu an içinde bulunduğumuz Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda teşkil edilmiştir. Tatbikat kontrol merkezinin görevi tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden mavi ve kahverengi unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat harekat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamaktır. Tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacaktır. Tatbikatın basın faaliyetleri, gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetim faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edilecektir. Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir" diye konuştu.

"25 liman ziyareti icra edilecektir"

Tatbikat kapsamında, 79 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25 liman ziyareti icra edileceğini bildiren Sezer, "Tatbikat kapsamında su üstü unsurlarımız tarafından su üstü, hava savunma, kara bombardımanı top atışları, su bombası ve DSH roketi atışları; deniz hava unsurlarımız tarafından MAM-T, cirit, temren, top-roket atışları, denizaltılarımız tarafından talim torpidosu atışları, Sinop atış sahasında 10 mayıs tarihinde M/G Martı'ya atmaca G/M ve yüksek süratli insansız hava hedefine SM-1 G/M atışları icra edilecektir" dedi.

"Türk Deniz Kuvvetleri, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır"

Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri; tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde, sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle bizlere cumhuriyeti armağan eden başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz"

Konuşmanın ardından 100. yıl klibi izlendi ve tatbikat kontrol merkezi gezildi.

Katılımcılar

Toplantıya Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Savaş Eser, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut katıldı. - KOCAELİ