Üye Girişi
Haberler

Denizde fırtınaya yakalanan lastik botu tur teknesi kurtardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en önemli mavi yolculuk rotası üzerinde bulunan Gökova Körfezi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası denizde lastik benzini biten ve dalgalarla boğuşan bottaki vatandaşları Akyaka-Sedir turu yapan Gökovalı Gümüş teknesinin kaptanı kurtardı.

Denizde fırtınaya yakalanan lastik botu tur teknesi kurtardı

MUĞLA - Dünyanın en önemli mavi yolculuk rotası üzerinde bulunan Gökova Körfezi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası denizde lastik benzini biten ve dalgalarla boğuşan bottaki vatandaşları Akyaka-Sedir turu yapan Gökovalı Gümüş teknesinin kaptanı kurtardı.

Gökova Körfezi uç noktasında yer alan Sakin Kent Akyaka'da sabah saatlerinde yaşanan kazada 2 kişi ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştı. Sabah saatlerinde yaşanan facia denizde de yaşanıyordu. Akşam saatlerinde aniden bastıran fırtına ile karışık sağanak yağışı Gökova Körfezi'nde yakalanan lastik bot dalgalarla boğuşmaya başladı.

Her gün Akyaka-Sedir adası arasında günübirlik tura çıkan 245 kişilik 32 metre uzunluğunda ve uluslararası sularda seyrüsefer yapma iznine sahip Gökovalı Gümüş teknesi Kaptanı Kemal Gümüş, Sedir Adası turundan dönüşte kendisinden yardım talep eden bottaki vatandaşlara Çınar mevkii açıklarına kadara yanaşarak botu tekneye bağladı.

Tekneye yedeklenen lastik bot ve içindekiler tekne ile birlikte Akyaka'ya kadar getirildi. Tekne kaptanı Kemal Gümüş, Sedir adası turundan döndükleri esnada bottan yapılan yardım talebi üzerine lastik botu tekneye yedeklediklerini açıkladı. Gümüş, havanın yağmurlu ve fırtınalı olması nedeniyle denizin de dalgalı oluğunu açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağanak Yağmur Fırtına Akyaka Gökova Gümüş Yerel Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title