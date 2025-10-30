Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde devam eden 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' dahilinde Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, " Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' devam ediyor. Faaliyet dahilinde ilk olarak TCG Bayraktar'da Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, basın brifingi verdi. Ardından TCG Bayraktar tarafından mayın döküş harekatı gerçekleştirildi. Denize C-130 tipi uçak ile havadan mayın döküldü. Demirli mayınının ROV cihazı ile teşhisi ve Türk Savunma Sanayisi tarafından yerli imkanlarla üretilen Malaman Akıllı Dip mayınları, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı'nın (HOSA) mayınlı sahaya sevk edilmesi, Taktik Pençe Harekatı faaliyeti icra edildi. Dalış kazası eğitimi dahilinde yaralı personelin helikopterle sevk edilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi. Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve çok sayıda personel katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yaptığı konuşmada, "Bu tatbikata 26 ülkeden 74 gözlemci personel katılmaktadır. Tatbikatımız ismini kahraman Nusret Mayın Gemisi'nden almaktadır. Bildiğiniz gibi 1915'te Nusret Mayın Gemimiz Çanakkale Boğazı'na dökmüş olduğu mayınlarla o dönemin en güçlü donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan geçirmemiştir ve 'Çanakkale geçilmez' dedirmiştik. Mayın silahı hala çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna- Rusya savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya, Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi. Biz mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetleriyiz. "Kendi milli ve yerli mayınımızı, 'MALAMAN' mayınımızı yaptık ve bugün de kullandık, sizler de gördünüz. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz. Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır. Daha önce de söylediğim gibi üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, coğrafi yapısı çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerektirmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. İnşa halindeki uçak gemimiz, milli denizaltılarımız, milli fırkateynlerimiz, milli hücum botlarımız envantere katıldıktan sonra daha da güçlü bir hale geleceğiz" dedi.

Tatbikattan sonra konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise "Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın planlı tatbikatlarından olan 'Nusret- 2025 Davet Tatbikatı'nın gözlemci gününü hep beraber izledik. 1 haftadır süregelen bu tatbikatın mayın harekatı konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün imkan ve kabiliyetlerini gördük. Biliyorsunuz ekim ayı içinde Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nı Anadolu Gemisi'nden, bu tatbikatı ise tamamıyla yerli ve milli imkanlarla icra edilmiş Sancaktar Gemisi'nden izleme imkanını bulduk. Mayın harekatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için çok önemli harekat. Bu harekatın en önemli yanı bugün NATO üyesi ülkeler ve 26 ülkenin de beraber izlediği gözlemci ve fiil olarak bu tatbikata bizzat şahit oldular. Tabii bu tatbikatta elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim biliyorsunuz Karadeniz güvenliğini sağlamamız için üç ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri komutanlığının Karadeniz'deki mayın hareketi kapsamında imzalamış olduğu işbirliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk. Burada elde ettiği eğitim, başarı ve faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk. Milli ve yerli sanayimizin faaliyetimize katkı sunan bütün ürünlerini de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından burada deneme imkanı bulduk. Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk. Bu nedenle bu kullanımlarına şahit olduğumuz bu yerli ve milli sistemlerin daha da gelişeceğini, daha da ileriye götüreceğimizin de bir kanıtı olarak burada izleme imkanı bulduk. Bu nedenle bu harekatı icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkürlerimi ve bütün personele başarılar diler ve bu harekatın amacına ulaştığını ve mayın harekatı konusunda ne kadar başarılı ve üstün bir seviyeye geldiğimizin bir örneğini de hep beraber görmüş olduk" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE