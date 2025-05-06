Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı

Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, Sinop'ta düzenlenen anma etkinliği ile anıldı. CHP Sinop İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Açıkel, gençlerin mirasının doğa, işçi sınıfı, eğitim ve kadın hakları mücadelelerinde yaşadığını vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda anıldı. CHP Sinop İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Açıkel, "Bugün onların mirası, HES'lere, termik santrallere, nükleer santrallere, kentsel yağmaya karşı doğayı ve yaşamı savunma mücadelelerinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin bilimsel, özerk-demokratik üniversite mücadelesinde yaşıyor" dedi.

CHP Sinop İl Başkanlığı, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 53'üncü yılında anma etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, 3 karanfil Karadeniz'e bırakıldı. CHP Sinop İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Açıkel, şöyle konuştu:

"İdam sehpasına 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın işçiler, köylüler! Kahrolsun emperyalizm' sloganıyla çıkan gençlerimizin sesi susturulamadı ve onların darağacında bizlere bıraktıkları miras yaşamaktadır. Bugün onların bize bıraktığı miras, işçi sınıfının taşeron düzenine, güvencesizliğe, iş cinayetlerine, yoksulluğa, geleceksizliğe karşı mücadelesinde yaşıyor. Bugün onların mirası, HES'lere, termik santrallere, nükleer santrallere, kentsel yağmaya karşı doğayı ve yaşamı savunma mücadelelerinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin bilimsel, özerk-demokratik üniversite mücadelesinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, kadınların eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam mücadelelerinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerin türküsü, sloganı, bayrağı olarak 1 Mayıs'ta alanlarda dalgalandı.

Bugün hatırlanmasında ayrıca önemli bir husus da şudur: Deniz Gezmiş ve arkadaşları 'Tam Bağımsız Türkiye' inancını, kavgalarının ilhamını Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyet devriminden almışlardır. 'Biz bağımsızlık istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık istediğimizi herkesin anlaması gerekir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gittiğini Deniz Gezmiş yargılaması sırasında da şu sözleriyle açıklamıştır: 'Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. 35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken, bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür'. Onlar, 6 Mayıs 1972 sabahı, bir darağacında değil; bu ülkenin vicdanında, sokaklarında, üniversite amfilerinde, işçi direnişlerinde, adalet ve eşitlik mücadelesinde ölümsüzleşti."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.