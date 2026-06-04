Türk arama kurtarma unsurları Adalar Denizi'nde görevde

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın ilk senaryosu başarıyla tamamlandı. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde tehlikede bulunan bir ticari gemiden gelen yardım çağrısı üzerine icra edilen arama kurtarma faaliyeti, ilgili unsurların koordineli çalışmasıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında iki senaryo halinde icra edilen bölümünün birinci aşaması başarıyla tamamlandı.

54 gözlemcinin takip ettiği tatbikatın birinci senaryosunda arama kurtarma görevi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 tank çıkarma gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 korvet, 2 bot ve 2 arama kurtarma helikopteri görev aldı.

Sar kiti atıldı, kazazede kurtarıldı

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve maksadıyla görev yapan havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN235 Casa Arama Kurtarma Helikopteri, kazazedeleri tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye sar kiti attı. Sar kitinde bulunan kazazedelerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve korveti sevk edildi. Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Sonrasında sar kitinde bulunan iki kazazede TCSG Güven tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı. Kazazedeler gemiye tahliye edildikten sonra gemide bulunan sağlık personeli tarafından ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından sudaki bir kişi kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kurtarılan kazazede TCSG Güven korvetine tahliye edildi. Sonrasında bir manken Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Sonrasında bir kişi Sahil Güvenlik Botu tarafından yüzücü kurtarıcı tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından kurtarılan kazazedenin de TCSG Güven korvetine tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Kurtarma platformunda bulunan kazazede de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Denizde bulunan 2 kazazede de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı