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Demirözü Kaymakamı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Demirözü Kaymakamı Muhtarlarla Bir Araya Geldi
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Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği toplantıda ilçenin ihtiyaçları, öncelikli sorunları ve kamu hizmetlerinin etkinliğini değerlendirdi. Altyapı, ulaşım ve çevre düzenlemesi gibi konuların ele alındığı toplantıda, muhtarların görüşleri dinlenerek çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçları, öncelikli sorunları ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, mahallelerde yürütülen kamu hizmetleri gözden geçirilirken, vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda çözüm bekleyen konular ele alındı. Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Kaymakam Ahat, kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları başta olmak üzere çeşitli konular görüşülerek karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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