Demir yoluna adanmış 40 yıl: Son seferini yaptı

Elazığ'da 40 yıldır Devlet Demir Yolları'nda çalışan Mehmet Fırat, son seferini yaparak emekliliğe ayrıldı. İşini severek yaptığını ve ayrıldığı için üzgün olduğunu söyleyen Fırat, son seferinde ailesi ve iş arkadaşları tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı.

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk ve 6 torun sahibi Mehmet Fırat'ın (65) çocukken ve gençken yaptığı tren yolculukları sonrasında içerisinde bir demir yolu sevgisi oluştu. Sınava giren Fırat, 40 yıl önce demir yollarına ilk adımını attı. İlk olarak makasçı olarak işe başlayan ve farklı kademelerde görev alan Fırat, son olarak trende kondüktör olarak görev yaptı. Demir yoluna sevgi ve aşkla bağlanan Fırat, Tatvan-Elazığ seferi ile 40 yıllık serüvenini sonlandırdı. Emekliliğe ayrılan Mehmet Fırat'ı Elazığ Tren İstasyonu'nda ailesi ve iş arkadaşları karşıladı. Çiçek, konfeti ve alkışlarla karşılanan Fırat'a, Bölge Yolcu Servis Müdürü Bayram İn tarafından plaket verildi. Tren tablosu hediye edilen ve pasta kesilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Demir yolunun bir aşk olduğunu dile getiren Fırat, son seferini yaptığını ve bayrağı gençlere teslim ettiğini söyledi.

"Demir yolunu çok seviyorum"

Mesleğe ilk adımını nasıl attığını anlatan Mehmet Fırat, "Baskil Kadıköy doğumluyum. Kadıköy'de ilkokulu bitirdikten sonra köyümüzü su aldı. Bundan dolayı Malatya'ya gitmek zorunda kaldık. Malatya ve Elazığ'a trenle yolculuk yapıyorduk. Trenle yaptığımız yolculukta trene karşı bir sevgi oluştu. Malatya'da demir yoluna bir sınav açılınca direkt müracaat ettim. Sınavı da beşinci olarak kazanmıştım. Kürk istasyonunda demir yoluna adım atmış oldum. Orada makasçı olarak çalıştım. Diyarbakır Ergani'de çalıştım. Ardından Elazığ'a geldim ve manevracı, baş manevracı, gardıfren olmak üzere çeşitli birimlerde severek, isteyerek yaptım. Demir yolunu çok seviyorum. Ayrıldığıma da üzgünüm. 40 sene kazasız belasız, sağlıkla bitirdik ve bugüne geldik. Allah herkese nasip etsin. Bu son seferimdi. Bundan sonra inşallah artık gençler çalışacak, biz bayrağı onlara teslim ettik" dedi.

"Demir yolunun taşını toprağını öperek bağrıma basarım"

Demir yolunun her şeyin önüne geçen bir sevda ve aşk olduğunu aktaran Fırat, "İnsan demir yoluna bir başladığı zaman onun geri dönüşü olmuyor. Anlatılması çok zor. Ben demir yoluna adım attıktan sonra artık hiçbir şey görmedim. Bana 'gel seni milletvekili yapacağız' deselerdi ben demir yolunu tercih ederdim. Demir yolunun taşını toprağını öperek bağrıma basarım. Öyle bir sevgisi var" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı