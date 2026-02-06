Haberler

Türkiye Satranç Şampiyonasında büyük başarı: Mazıdağı'ndan Türkiye ikinciliği

Türkiye Satranç Şampiyonasında büyük başarı: Mazıdağı'ndan Türkiye ikinciliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı Anadolu Lisesi öğrencisi Demhat Zerey, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçildi ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Mardin'in Mazıdağı ilçesi Anadolu Lisesi öğrencisi Demhat Zerey, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan Pine Beach Belek Kongre Salonunda gerçekleştirildi. 2 bin 884 sporcunun katılımıyla düzenlenen dev organizasyonda, Mardin'in Mazıdağı ilçesinden turnuvaya katılan Mazıdağı Anadolu Lisesi öğrencisi Demhat Zerey, yıldızlar kategorisinde kendi yaş grubunda Türkiye ikincisi olmayı başardı. Turnuvadaki üstün performansıyla dikkat çeken Zerey, elde ettiği dereceyle satranç milli takımına seçilerek, Türkiye'yi Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Başarılı sporcunun bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörleri ve ailesi tebrik edilirken, Demhat Zerey'e Avrupa Şampiyonası yolunda başarı dilekleri iletildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol