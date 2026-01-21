Haberler

Dem Parti İzmir İl Örgütü: Rojava'ya Yönelik Saldırılar Planlı Bir Yıkımdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir örgütü, Rojava'daki saldırılara dikkat çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla Alsancak Garı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.

(İZMİR) - Dem Parti İzmir örgütü, Rojava'ya yönelik saldırılara dikkat çekmek ve kamuoyunu duyarlılığa çağırmak amacıyla Alsancak Garı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ), Rojava'da yaşanan gelişmelere karşı kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla İzmir Alsancak Garı önünde basın açıklaması düzenledi. "Rojava yalnız değildir" sloganlarının atıldığı açıklamayı, eski DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Zehra Vezan Karabulut okudu

Basın açıklamasında konuşan Zehra Vezan Karabulut, "Bugünlerde dünyanın dört bir yanında, hukukun ve insan haklarının yok sayıldığı, savaşın ise olağan bir yönetim biçimi haline getirildiği tarihsel bir eşikten geçmekteyiz. Küresel sistem, kendi krizini halkların iradesini yok sayarak, halkları katlederek ve halkları binlerce yıllık yaşam yerlerinden ederek yapmaktadır. Bu yönelim tesadüfi değildir. Daha fazla savaş, daha fazla göç ve daha fazla yoksulluk bilinçli olarak yapılmaktadır. Tarih bize krizlerin savaşla çözülemeyeceğini göstermiştir. Savaş yalnızca felaketi büyütür. Buna rağmen aynı yöntemlerde ısrar edilmesi, yaşanan yıkımın bir sonuç değil, bir tercih olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Planlı bir yıkım sürecidir"

"Ortadoğu, bu tercihin en ağır sonuçlarının yaşandığı coğrafyadır" diyen Karabulut şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bölgede yürütülen savaşlar, klasik askeri çatışmalar değildir. Sorumluluğun dağıtıldığı, şiddetin taşeronlaştırıldığı yeni bir savaş düzeni devreye sokulmaktadır. Devletler, doğrudan hesap vermemek için cihatçı ve paramiliter yapıları sahaya sürmekte; bu yapılar aracılığıyla toplumsal dokular parçalanmakta, suçlar görünmez kılınmaktadır. Bu düzende halklar yalnızca hedef değildir; aynı zamanda susturulması gereken bir engel olarak görülmektedir.

Rojava'ya yönelik saldırılar, bu savaş politikalarının en açık örneklerinden biridir. Bugün Rojava'da yaşananlar, yerel bir çatışmanın sonucu değil; uluslararası ve bölgesel güçlerin çıkar hesapları doğrultusunda şekillenen planlı bir yıkım sürecidir. Kürt halkının hedef alınmasının nedeni çok açıktır: Rojava'da ortaya çıkan irade, emperyalist planlara boyun eğmeyen, yönlendirilemeyen ve teslim alınamayan bir halk gerçekliğini temsil etmektedir."

Basın açıklamasının ardından grup, Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürümek istedi. Ancak polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine DEM Parti üyeleri ve destekçileri, Alsancak Garı önünde bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz

Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz