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Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam

Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının gelecek sezondaki transfer süreci için yaklaşık 250 milyon Euro'luk dev bir bütçe üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Transferlerde yüzde 80 başarı yakalamak zorunda olduklarını belirten Ilıcalı, ''İnce eleyip sık dokuyoruz ve teknik direktörümüzle tam bir uyum içinde kararlar alıyoruz'' dedi.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının gelecek sezondaki transfer süreci ve A Milli Takım'ın Dünya Kupası serüveni hakkında konuştu. 

TRANSFERE 250 MİLYON EURO

Acun Ilıcalı, Premier Lig'de kalıcı ve güçlü bir kadro mühendisliği oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek yeni dönem için yaklaşık 250 milyon Euro'luk dev bir bütçe üzerinde çalıştıklarını müjdeledi. Transfer sürecinde en ufak bir hata lükslerinin bulunmadığını vurgulayan başarılı iş insanı, "Şimdiye kadar yaptığımız transferlerde yüzde 80 oranında bir başarı yakaladık. İnce eleyip sık dokuyoruz ve teknik direktörümüzle tam bir uyum içinde kararlar alıyoruz." dedi.

ARDA VE MİLLİ TAKIM İÇİN YORUM

Acun Ilıcalı, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'in dünya çapında bir hayran kitlesine ulaştığını belirterek, onun gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi. Son olarak A Milli Futbol Takımı'na olan güvenini de tazeleyen Ilıcalı, ''Turnuvada başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok yetenekli bir jenerasyon var. Umarım en az yarı final oynarız.'' ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBengühan Akyüz:

yahu ne gerek var bu kadar para harcamaya mi futbol bu kadar pahalı oldu nedir ya hepsi dijital çağda paranın önemi kat kat arttı ne bulursan al iste fiyat öyle yazıyo siz biz ne bilelim ki bu adamın kararları doğru mu yanlış mı iyi umarım doğru olur

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Haber YorumlarıÜlkühan Oruç:

iyi bir haberdir fakat bütçe ne kadar olursa olsun işin sonunda insan yönetimine bağlı kalır transferde başarı oranını artırması dilediklerimizdir

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Haber YorumlarıGülen Ece Zafer:

250 milyon euro ayırıyo da bu parayı bir ilde kullansa mi güzel olurdu ya böyle futbolcuya mı verecek hepimiz biliyo ki ülkenin durumu kötü ama neyse işletmecinin de hakkı var malını nereye harcayacağını

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