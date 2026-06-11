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İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı

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İBB Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık ücreti yüzde 35 artırarak 2 bin 850 liradan 3 bin 840 liraya çıkardı. Zam, 1 Eylül 2026’da geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi.

Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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