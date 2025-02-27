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DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Üçüncü Görüşmeyi Gerçekleştirdi

DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Üçüncü Görüşmeyi Gerçekleştirdi
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşme sonrası Taksim'de basın açıklaması yaptı. Görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Taksim'de yapılan basın açıklamasını yerli ve yabancı onlarca basın mensubunun takip ettiği görüldü.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmenin ardından İstanbul Taksim'de basın açıklaması yapacakları otele geldi. Heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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