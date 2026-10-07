Haberler

DEGÜF, Aydın'da şap nedeniyle deve güreşlerinde iptal bildirimi olmadığını açıkladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEGÜF, Aydın'da şap nedeniyle deve güreşlerinde iptal bildirimi olmadığını açıkladı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kızılcaköy Mahallesi'nde şap vakası sonrası 21 günlük karantina başlatıldı. DEGÜF, deve güreşlerinin iptal edildiğine dair yazılı veya sözlü bildirim bulunmadığını, karantina dışında hayvansal faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı.

Aydın'da tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle belirli bölgelerde 21 günlük karantina uygulanırken, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), deve güreşlerinin iptal edildiğine yönelik yazılı veya sözlü herhangi bir bildirim bulunmadığını açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde şap hastalığı vakası tespit edilmesinin ardından bölgede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin ardından deve güreşi camiasına yönelik açıklamada bulundu. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığı nedeniyle kuş uçuşu 10 kilometrelik alanda hayvan sevkiyatı ve hayvansal faaliyetlerin yasaklandığı, Aydın'da doğuda Serçeköy, batıda Sınırteke, güneyde Savrandere ve kuzeyde Köprüovası'na kadar uzanan bölgede 21 gün süreyle karantina uygulanacağı belirtildi.

Deve güreşlerinin iptaline ilişkin bildirim yok

Açıklamada, güreşseverlerin de merakla beklediği deve güreşlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Şap hastalığı nedeniyle deve güreşlerinin iptal edildiğine yönelik herhangi bir karar bulunmadığının özellikle vurgulandığı açıklamanın devamında "Bu süreçte deve güreşlerinin iptali ile ilgili yazılı ya da sözlü bir bildiri yoktur" ifadelerine yer verildi.

Karantina dışında kalan bölgelerde ise hayvan sevkiyatlarının açık olduğu ve hayvansal faaliyetlerde herhangi bir kısıtlama bulunmadığı hatırlatılırken, hayvan pazarlarının ise tedbir amacıyla kapatıldığı kaydedildi. Hastalığın geçen yıla kıyasla daha düşük oranda seyrettiği belirtilen açıklamada, ayrıca deve güreşi camiası ve hayvan sahiplerinden il ve ilçe tarım müdürlüklerinin talimatlarına uygun hareket etmeleri, hayvan sahiplerinin gerekli tedbirleri almaları ve hayvanlarının aşılarını mutlaka yaptırmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Sokak ortasında vahşet! 2 çocuk yaşıtlarını tekme tokat dövüp yerlerde sürükledi

Bunlar nasıl çocuk? Yaşıtlarına yapmadıkları kalmadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

Meğer onu Türkiye'ye Acun getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı

Hacıosmanoğlu'nun yeğeni de "Ben gidiyorum" dedi

Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor

Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

Galatasaray'ın tüm planını yerle bir ettiler