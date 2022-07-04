Dazkırı Kaymakamı Sakarya dünya evine girdi Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, hayatını Duygu Büyükolak ile birleştirdi. Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, hayatını Duygu Büyükolak ile birleştirdi. Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar'da düzenlenen düğün merasiminde Duygu Büyükolak ile evlendi. Afyonkarahisar'a kır bahçesinde düzenlenen nikah ve düğün törenlerine ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan kıydı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Sakarya Yerel Haberler

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