Datça'ya yeni hükümet konağı için inşaat başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde uzun süredir gündemde olan Yeni Hükümet Konağı projesinde inşaat çalışmaları başladı. Hafriyat faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte şantiye sahasında hareketlilik artarken, proje ilçede kamu hizmetlerinin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İnşaat çalışmalarının başlamasının ardından Datça Kaymakamı Murat Atıcı, hükümet konağı inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Toplam 6 bin 706 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek yeni kamu kompleksi, tamamlandığında kaymakamlık, adliye ve emniyet birimlerini tek çatı altında toplayacak. Böylece ilçe genelinde dağınık halde yürütülen kamu hizmetleri modern, koordineli ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşmuş olacak.

Projenin, Muğla Valiliği himayesinde ve Datça Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, ilk etapta 2026 yılında yapılması planlanan ihalenin yapılan girişimler sonucunda bir yıl öne çekildiği öğrenildi.

Yeni hükümet konağının; engelli erişimine uygun, enerji verimli, sürdürülebilir ve çağdaş mimari anlayışla tasarlandığı ifade edildi. Datça'nın kent dokusuyla uyumlu yapısıyla dikkat çekmesi beklenen kompleksin, hem kamu kurumlarının verimliliğini artırması hem de vatandaşların günlük işlemlerini kolaylaştırması hedefleniyor. - MUĞLA