Haberler

Datça'ya yeni hükümet konağı için inşaat başladı

Datça'ya yeni hükümet konağı için inşaat başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde Yeni Hükümet Konağı projesinde inşaat çalışmaları başladı. Projenin, kamu hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi ve vatandaş odaklı hizmet sunumu açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde uzun süredir gündemde olan Yeni Hükümet Konağı projesinde inşaat çalışmaları başladı. Hafriyat faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte şantiye sahasında hareketlilik artarken, proje ilçede kamu hizmetlerinin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İnşaat çalışmalarının başlamasının ardından Datça Kaymakamı Murat Atıcı, hükümet konağı inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Toplam 6 bin 706 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek yeni kamu kompleksi, tamamlandığında kaymakamlık, adliye ve emniyet birimlerini tek çatı altında toplayacak. Böylece ilçe genelinde dağınık halde yürütülen kamu hizmetleri modern, koordineli ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşmuş olacak.

Projenin, Muğla Valiliği himayesinde ve Datça Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, ilk etapta 2026 yılında yapılması planlanan ihalenin yapılan girişimler sonucunda bir yıl öne çekildiği öğrenildi.

Yeni hükümet konağının; engelli erişimine uygun, enerji verimli, sürdürülebilir ve çağdaş mimari anlayışla tasarlandığı ifade edildi. Datça'nın kent dokusuyla uyumlu yapısıyla dikkat çekmesi beklenen kompleksin, hem kamu kurumlarının verimliliğini artırması hem de vatandaşların günlük işlemlerini kolaylaştırması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
İş dünyasından dikkat çeken öneri: Meslek liseliler askerlikten muaf olsun

Ezber bozan talep: Bu liseler askerlikten muaf olsun
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, 19 ülkeden yapılan iltica başvurularını askıya aldı

ABD, 19 ülkeden yapılan iltica başvurularını askıya aldı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
ABD, 19 ülkeden yapılan iltica başvurularını askıya aldı

ABD, 19 ülkeden yapılan iltica başvurularını askıya aldı
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor: Gerekeni yapacağım

Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.