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Datça'da Kıyıya Yakın İki Köpek Balığı Görüntülendi

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Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıya yakın bir bölgede görülen iki köpek balığı, vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Açık denizden avlanmak için kıyıya geldiği tahmin edilen köpek balıkları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Datça'da kıyıya yakın bölgede iki köpek balığı görüldü

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşları hem şaşırttı, hem de tedirgin etti. Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu'nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkarak bir süre gözlemlendi.

Açık denizden avlanmak için kıyı bölgesine geldikleri tahmin edilen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, suyun hemen altında süzülen iki köpek balığının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Olayın ardından bazı vatandaşlar iskeleden uzaklaşırken, bazıları ise ilgiyle köpek balıklarını izlemeye devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ - Yerel
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