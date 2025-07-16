Datça'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Datça'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler anıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, 15 Temmuz gecesinde milletin gösterdiği kahramanlık destanını anlatarak şehitlere rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi. Kaymakam Atıcı, "Bundan 9 yıl önce 15 Temmuz'da 251 kardeşimiz bu devlet ve bayrak için, bizler burada rahat yaşayalım diye şehit oldular. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ayrıca kardeşlerinin şehit olduğunu göre göre tankların önüne, silahlı teröristlerin önüne çıkan 2 bin 193 gazimize de uzun ömürler diliyorum, Allah hepsinden razı olsun" diyen Kaymakam Atıcı, Datça'da yaşayan gazilere de teşekkür etti.

Konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşanan hain saldırıya da değinen Kaymakam Atıcı, "Biz dış güçlerle her zaman başa çıktık. Bin yıldır bu topraklarda hüküm sürdük, sürmeye de devam ediyoruz. Ama içimizden böyle kanser gibi yayılmış bir ihanet şebekesi beklemiyorduk. Bu millet, FETÖ terör örgütünü bastırdı. Buradan yarım saat 50 dakika ötede Cumhurbaşkanımıza düzenlenen suikast girişiminde şehit olan iki kardeşimizi de rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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