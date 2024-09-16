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Darende Lisesi Mezunları Yarım Asır Sonra Buluştu

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Malatya'nın Darende Lisesi'nden mezun olan 40 arkadaş, 1973'ten beri ilk kez bir araya gelerek öğrencilik yıllarını yad etti. Sosyal medya üzerinden organize olan mezunlar, eski dostluklarını pekiştirdi.

Malatya'nın Darende Lisesi'nden 1973'te mezun olan 40 arkadaş, yarım asır sonra bir araya gelerek hasret giderdi, öğrencilik günlerini yaşadı.

Malatya'nın Darende lisesinin ilk mezunları yarım asır sonra Darende'de bir araya gelerek hasret giderdi, öğrencilik günlerini yaşadı. 1973 ila 76 yılları aralığında mezun olan yaklaşık 40 arkadaş sosyal medya üzerinden iletişim kurarak Darende ilçesinde bir araya geldi.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Darende lisesi mezunlarından Ökkeş Kıvanç," Daha önceleri bazı arkadaşlarımızla farklı noktalarda bir araya gelmiştik. Çok şükür 2024'te yine bir aradayız. Bu sürede vefat eden arkadaşlarımız oldu onlara Allahtan rahmet diliyorum. Amacımız eskiyi yad etmek. Darende dışında yaşayan arkadaşlarımız bu vesileyle ile ilçelerine geliyorlar, hasret gideriyoruz. Buluşmalarımızda öğrencilik yıllarımızı konuşup öğrencilik yıllarımıza gidiyoruz" dedi.

Eski günlerin yad edilerek uzun uzun sohbetlerin edildiği program daha sonra alınan toplu fotoğraf ile sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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