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Darende'de Yarım Asırdır Devam Eden Bayramlaşma Geleneği

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Malatya'nın Darende ilçesinde yarım asırdır devam eden toplu bayramlaşma geleneğine bu yıl da devam edildi.

Malatya'nın Darende ilçesi Hacı Derviş Mahallesi'nde yarım asırdır devam eden toplu bayramlaşma geleneğine bu yıl da devam edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla Ilıcak mevkiinde bir araya gelen mahalle sakinleri toplu bayramlaşma geleneğinin yıllardır köylerinde devam ettiğini ifade ederek, bölge kültürünü ve geleneklerinin yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Hacı Mevlit Oruç, geleneğin önemine vurgu yaparak, uygulamanın unutturulmayarak gelecek nesillere aktarılması için bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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