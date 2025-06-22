Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Hayatını Kaybetti

Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan Danıştay Tetkik Hakimi A.H., 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi Batman'da binlerce kişinin katıldığı bir törenle defnedildi.

Mardin'de konakladığı otelde silahla intihar girişiminde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi A.H., 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batmanlı 42 yaşındaki Danıştay Hakimi A.H., Mardin'de kaldığı bir otel odasında bilinmeyen bir nedenle silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırılan ve 12 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.H., akşam saatlerinde Ankara'ya sevk edilmek üzereyken yolda hayatını kaybetti.

Karayoluyla memleketi Batman'a getirilen A.H.'nin cenazesi, Hamidiye Camisi'nde binlerce seveni tarafından düzenlenen törenin ardından dualarla ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilirken, A.H.'nin ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı

Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı
Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.