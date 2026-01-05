Danimarka ve Grönland liderlerinden ABD Başkanı Trump'a tepki

Haberler

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme tehditlerini durdurmaya çağırarak, ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı toprakları ilhak etme hakkı olmadığını vurguladı. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de Trump'ın ifadelerini 'saygısızca' olarak nitelendirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ı Grönland'ı ABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerini durdurmaya çağırarak, "ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" dedi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de, Trump'ın sözlerine "Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca" tepkisini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını tekrar etmesine, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den sert tepki geldi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Grönland'ın Danimarka Krallığı'na bağlı olduğunu hatırlatan Frederiksen "ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesi gerektiğinden bahsetmek kesinlikle mantıksız. ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" ifadelerini kullandı. Trump yönetimine mevcut söylemlerinden vazgeçme çağrısı yapan Frederiksen, "ABD'yi, tarihi olarak yakın bir müttefike ve satılık olmadıklarını çok net bir şekilde ifade eden başka bir ülkeye ve halka yönelik tehditlerini durdurmaya ciddi şekilde çağırıyorum" dedi.

"Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de Trump'ın ifadelerine tepki göstererek,"ABD Başkanı 'Grönland'a ihtiyacımız var' dediğinde ve bizi Venezuela ve askeri müdahale ile ilişkilendirdiğinde, bu sadece yanlış değil; aynı zamanda saygısızcadır" açıklamasında bulundu.

Trump, tepki çeken Grönland açıklamalarını tekrar etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını tekrar etmişti. "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı'na bağlı olan adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti. - KOPENHAG

