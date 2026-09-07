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Kara kazan üstünde gelin damat oyunu

Kara kazan üstünde gelin damat oyunu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hallı Köyü'nde Ferhat ile Dilan'ın düğününde, eski gelenek yaşatıldı. Damat ve sağdıcın ayaklarına katran ve un sürülüp kara kazan üzerinde oynatıldığı renkli görüntüler, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eski düğün geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen düğünde damat ve sağdıç, arkadaşları tarafından kara kazanın üzerine çıkarılarak oynatıldı. Ayaklarına katran ve un sürülen damat ile sağdıcın eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.

Alaplı ilçesine bağlı Hallı Köyü'nde yaşayan Ferhat Tönen ile Dilan'ın düğününde, yörede geçmişten günümüze gelen geleneklerden biri yaşatıldı.

Düğün sırasında arkadaşları tarafından damat Ferhat Tönen ve sağdıç, önce ayaklarına katran ve un dökülmesinin ardından kara kazanın üzerine çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde kara kazanın üzerinde dakikalarca oynayan damat ve sağdıç, zaman zaman dengesini kaybetti.

Damat ve sağdıcın düşmemesi için arkadaşları da çevrelerinde eğlenerek onlara eşlik etti. Davetliler ise ortaya çıkan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Düğüne katılanların doyasıya eğlendiği etkinlikte, geçmişten gelen düğün geleneklerinden birinin daha yaşatılması renkli görüntülere sahne oldu.

Yörede bu tür geleneklerin, geçmişte kadınların ev ve günlük yaşamda üstlendiği zorlu işlerin sembolik olarak oyun ve eğlence yoluyla anlatılması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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