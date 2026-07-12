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Ardahan'da Ata'nın silüetine bulut engeli

Ardahan'da Ata'nın silüetine bulut engeli
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Ardahan'ın Damal ilçesinde düzenlenen 27. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nde, havanın bulutlu olması nedeniyle Karadağ yamaçlarında oluşan Atatürk silüeti net bir şekilde görülemedi. Ziyaretçiler hayal kırıklığı yaşasa da halk oyunları ve konserlerle festival coşkusu devam etti.

Ardahan'ın Damal ilçesinde düzenlenen geleneksel Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nde ziyaretçilerin büyük bir heyecanla beklediği Atatürk silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle net bir şekilde görülemedi.

Bu yıl 27'incisi gerçekleştirilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri renkli gösterilere sahne oldu. Festival alanında toplanan yüzlerce vatandaş, Karadağ yamaçlarında oluşan Atatürk silüetini görmek için saatler öncesinden seyir noktasındaki yerini aldı. Ancak silüetin oluşmasının beklendiği saatlerde bölgeyi kaplayan yoğun bulutlar, güneş ışınlarının dağa yansımasını engelledi. Bu nedenle Atatürk silüeti net bir şekilde görülemedi.

Türkiye'nin farklı illerinden Damal'a gelen ziyaretçiler, kısa süreli hayal kırıklığı yaşasa da festivalde düzenlenen halk oyunları gösterileri, konserler ve kültürel etkinliklerle coşku devam etti. Katılımcılar, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde yeniden gelerek bu eşsiz doğa olayını görmek istediklerini ifade ettiler.

Her yıl temmuz ayının belirli günlerinde ve akşam saatlerinde Karadağ eteklerinde oluşan Atatürk silüeti, Damal'ın simgesi olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yetkililer, hava şartlarının uygun olduğu günlerde silüetin yeniden izlenebileceğini belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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