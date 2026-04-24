Dalyan'da masa tenisi doğayla buluştu

Muğla'nın Dalyan bölgesinde Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, masa tenisi açık havaya taşınarak her yaştan katılımcıyı doğa ile sporun buluştuğu renkli bir atmosferde bir araya getirdi.

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Dalyan, Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında düzenlenen renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tarih, doğa ve sporun buluştuğu organizasyonda, masa tenisi açık havaya taşınarak katılımcılara farklı bir deneyim sunuldu. Dalyan'ın tarihi dokusu ve eşsiz kanal manzarası eşliğinde kurulan masalarda her yaştan vatandaş raket salladı. Etkinlikte masa tenisinin sadece kapalı alanlarda değil, doğanın içinde de yapılabileceğine dikkat çekilerek sporun daha geniş kitlelere yayılması hedeflendi. Turnuva havasında geçen etkinlikte sporcular performanslarını doğanın enerjisiyle birleştirirken, katılımcılar da hem spor yapmanın hem de Dünya Masa Tenisi Günü'nü kutlamanın keyfini yaşadı. Mavinin ve yeşilin buluştuğu atmosferde gerçekleşen etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyon kapsamında sporu hayatın merkezine taşıma mesajı verilirken, etkinliğe katılan sporcular ve destekçiler gün boyunca süren aktivitelerle unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik sonunda organizasyonda emeği geçenlere ve katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı