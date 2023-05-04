Dağdan elleriyle topladı, kendi zeytinini yaptı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan veteriner hekim, dağdan topladığı yabani zeytinleri salamura yapıp kahvaltıda tüketiyor.

Niksar'da uzun yıllardır veteriner hekimlik yapan doğa meraklısı 58 yaşındaki Duran Kaya, dağlardan topladığı (delice) türü zeytinleri salamura yaparak doğadaki yabani zeytinlerin önemine dikkat çekti.

Arkadaşları ile birlikte bazı tarihi ve doğal varlıkları kayıt altına almak amacıyla sürekli doğa yürüyüşü yapan Veteriner Hekim Duran Kaya, dağlarda kendiliğinden yetişen delice adı verilen zeytinleri tek tek toplayarak evinde salamura yaptı. Üç farklı şekilde zeytinleri işleyen Kaya, daha sonra zeytinleri afiyetle tüketmeye başladı.

Zeytinlerin yenilip yenilmediğini yaptığı araştırma sonucu öğrendiğini belirten Kaya, "Arkadaşlarımızla dostlarımızla sürekli dağ bayır demeden geziyoruz. İlginç yerler, ilginç bitki çeşitleri görüyoruz ve kayıt altına alıyoruz. Yine doğa gezilerimizde Talazan Köprüsü civarında yabani zeytin ağaçları görmüştüm, o zamanki teknolojiyle zeytin yağı sıkma fabrikası olduğunu da duymuştum ve okumuştum. Birkaç defa gitmelerimizin ardından orada ciddi oranda kendinden bitme doğal zeytin ağaçlarının meyve verdiklerini de gördükten sonra yenilip yenilmediğini öğrenmek maksadıyla kısa bir araştırma yaptım. Araştırmam sonucunda Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde de yetişen fakat zamanla hepsinin aşılanmış olduğunu öğrendim" dedi.

"Delice zeytini diğer zeytinlerden farklı"

Zeytinleri değerlendirebilmek amacıyla bir miktar topladıktan sonra farklı yöntemler deneyen Kaya, "Topladığım zeytinlere farklı işlemler uyguladım. Üç farklı deneme yaptım, tuzla yağı karıştırma, sadece suyla ve de tuz ve sirke ile olgunlaştırmaya çalışarak damak zevklerine uygun olup olmadığını anlayama çalıştım. 3-4 ay bekledikten sonra, kendi yetiştirdiğim pul biber, dağdan topladığım kekikler ve Ege'de yaşayan bir arkadaşımın gönderdiği el yapımı zeytin yağı ve limonla çeşnilendirdim. Lezzetine baktığımda bizim yediğimiz normal zeytinler gibi değil, hafif buruk ve tatlı bir tadı olduğunu fark ettim, onun sebebi ise delice zeytini olmasından kaynaklı" diye konuştu. - TOKAT