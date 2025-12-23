Rektör Hacımüftüoğlu, DAGC ve DGF yönetimini kabul etti

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetimi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, DGF Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette kurumsal iş birlikleri ve gündemdeki konularla ilgili istişarelerde bulunuldu.

DAGC ve DGF heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na, Erzurum'un eğitim hayatına katkıları ve bu yöndeki çalışmaları sebebiyle teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyarette ayrıca DAGC Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Orhan Bozkurt, "Suskun Kentin Çığlığı" adlı kitabını imzalayarak Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hediye etti.

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Basın camiamızın bölgesel kalkınma, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve üniversite-toplum ilişkilerinin güçlendirilmesindeki rolünü son derece kıymetli buluyor; Atatürk Üniversitesi olarak medya kuruluşlarımızla iş birliğini artırarak sürdürmeye büyük önem veriyoruz" dedi. - ERZURUM