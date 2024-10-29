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Cumhuriyetin 101'inci yılı Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

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Cumhuriyetin 101'inci yılı Eskişehir'de coşkuyla kutlandı Eskişehirliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayraklarını coşkuyla dalgalandırdı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" "Cumhuriyet,...

Cumhuriyetin 101'inci yılı Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

Eskişehirliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayraklarını coşkuyla dalgalandırdı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy :

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz"

"Cumhuriyet, çağdaş açılımlarla Türk insanlarının önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir"

ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Eskişehir'de çeşitli etkinliklerin yapıldığın bir kutlama töreni gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de coşkuyla kutlanıyor. Bu çerçevede, saat 10.30'da Atatürk Bulvarı üzerinde bir kutlama töreni düzenlendi. Törende ilk olarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, tören aracı ile askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından hem geçmişten bu yana hem de Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye saldırısında şehit düşen vatandaşlar için saygı duruşu yapılıp, askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vali Hüseyin Aksoy'un günün anlam ve önemini vurguladığı program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ile halk oyunu gösterileriyle devam etti. Program, askeri uçakların gösteri uçuşu ve resmi geçit töreni gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende yapmış olduğu konuşmada, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterini ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, güneşimizin sembolü cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; aziz milletimizin, yarınımız, umudumuz olan sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin, tüm Eskişehirlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sizleri en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Cumhuriyet, çağdaş açılımlarla Türk insanlarının önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir"

Vali Aksoy, sözlerinin devamında, "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde aziz milletimizin her bir ferdinin inançla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda vatan aşkı ve genellikle bağımsızlık hasretiyle oluşturulmuş en kıymetli hazinemizdir. Bu süreçte aziz milletimiz Mehmet Akif'in dizelerinde belirttiği gibi hep bir ağızdan, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım' diye haykırarak genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle şanlı bir mücadele vermiş ve vatanını korumayı ve kurtarmayı bilmiştir. Türk milleti cumhuriyetin ilanıyla bağımsızlığına sahip olmadan yaşayamayacağını bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhuriyet, Türk milletinin yüzlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en iyi katılımlardan birisidir. Cumhuriyet, çağdaş açılımlarla Türk insanlarının önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir" ifadelerini kullandı.

Törene Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, diğer protokol mensupları, gaziler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Cumhuriyetin 101'inci yılı Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Hüseyin Aksoy Eskişehir Yerel

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