Cumhuriyetin 100. Yılında Büyükşehir'den İzmir'e Yayınevi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında yayın dünyasına İzmirli bir yayınevi kazandırdı. Belediye şirketi olan İZELMAN bünyesinde kurulan İzBB Yayınları'nın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, 4,5 yıldır İzmir’in sanat şehri olması için büyük kararlılıkla çalıştıklarını söyleyerek, “Yayıncılık alanında İzmir için yeni bir sayfa açıyoruz. Bu çalışmayı başlatmak uzun yıllar gurur duyacağımız bir İzmir eseri olarak tarihteki yerini alacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında yayın dünyasına İzmirli bir yayınevi kazandırdı. Belediye şirketi olan İZELMAN bünyesinde kurulan İzBB Yayınları'nın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, 4,5 yıldır İzmir'in sanat şehri olması için büyük kararlılıkla çalıştıklarını söyleyerek, "Yayıncılık alanında İzmir için yeni bir sayfa açıyoruz. Bu çalışmayı başlatmak uzun yıllar gurur duyacağımız bir İzmir eseri olarak tarihteki yerini alacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında yayın dünyasına İzmirli bir yayınevi kazandırdı. İZELMAN bünyesinde kurulan İzBB Yayınları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

"17 KİTAP ÇIKARDIK"

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yayıncılık alanında İzmir için yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir'i odağına alan sanat, tarih, arkeoloji, edebiyat ve akademik yayınlarıyla İzmir'deki yaşamımıza dahil oluyor. Bugün ilk 17 kitabımızı sizlerin beğenisine sunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları arasında yer alan prestij kitapları, bize şehrimizi derinlemesine tanıma imkanı sunuyor. Amacımız kısa süre içinde yayın kataloğumuzu genişleterek İzmir'e dair düşünen ve üreten araştırmacıların, akademisyenlerin ve okurların ilk başvurdukları bir yayınevi haline gelmek" diye konuştu.

"KİTAPLARIMIZA ULAŞMAK ÇOK KOLAY OLACAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları'nın kitap yayıncılığının çok daha ötesinde bir anlam ifade ettiğini aktaran Başkan Soyer, "Bu proje bizim için düşünerek üreten, düşünceyi toplumsal iyileşmenin anahtarlarından kabul eden bir yolculuğu tarif ediyor. İzmir'in dört bir yanında kurduğumuz kütüphaneler ve kitap kafeler bu yolculuğumuzun diğer kilometre taşları. Burada gençlerimiz ve İzmirliler yayınevimizin çıkardığı tüm kitaplara kolaylıkla ulaşacak. Biliyorum ki bu projemiz, başlatmış olmaktan uzun yıllar gurur duyacağımız bir İzmir eseri olarak tarihteki yerini alacak" dedi.

KÜLTÜR SANAT KENTİ İZMİR

4,5 yıldır İzmir'in bir sanat şehri olması için büyük kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Göreve gelir gelmez İzmir Sinema Ofisi'ni kurduk. İstanbul'a sıkışmış sinema ve dizi sektörüne bir alternatif oluşturmak, İzmir'i sinemanın kalbi haline getirmek için ofis bünyesinde onlarca filme destek olduk, yüzlerce film ve dizi çekimine İzmir'de ev sahipliği yaptık" dedi.

"İZMİRART İLE KENTTE KÜLTÜR SANAT PLATFORMU OLUŞTURDUK"

İzmirArt platformuyla İzmir'de kültür ve sanat gündemini yakalayan bir mecra oluşturduklarını belirten Başkanı Soyer, bu platform üzerinden 35 bin gencin kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz katıldığını söyledi. Basmane'de bulunan Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han'ı kamulaştırarak kentin sanat dünyasına kazandırdıklarını, İzmir'de sanat üretimini desteklemek için büyük bir adım atarak İzmir Şehir Tiyatroları'nı kurduklarını hatırlatan Soyer, "Tiyatromuzda kurulduğu günden bu yana tüm oyunlar kapalı gişe sergileniyor. Bunları böbürlenmek için anlatmadım. Sadece bugün geldiğimiz noktanın bir tesadüf olmadığını ve uzun soluklu yolculuğun bir durağı olduğunu söylemek istedim" dedi.

2024 YILI SONUNDA 50 KİTAP

İzBB Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş da yayın dünyasına İzmirli bir yayınevi kazandırdıklarını belirterek, "İzmir'de artık önemli bir yayınevi var. Sayın Başkan'ın bu arzusu için çok çalışıldı, İZELMAN kurumunun çatısı altında çekirdek bir kadroyla, sadece beş kişiyle beş ayda 17 kitap hazırlandı. Tabii bu arada, dokuz kişilik yayın kurulu, çok tartışmalı, titiz araştırmalarla bu kitapları seçti. Takdim ettiğimiz 17 kitap dışında 23 kitap daha var. 2024 yılı sonunda İzBB Yayınları'nın 50. kitabını yayımlamış olacağız. Elimizden geleni yaptık. Kitaplarımız ciddi fikir tartışmaları ile ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Çavaş, APİKAM'ın Kent Kitaplığı ve Akdeniz Akademisi'nin yayınlarının da İzBB Yayınları'nın çatısı altında olacağını, belediye birimlerinin de yayınlarının tek elden ve bu çatı altında profesyonelce yapılacağını söyledi.

KİTAP FUARI'NDA OKUYUCUYLA BULUŞACAK

Yayınevi aracılığıyla İzmir'in gelecek yüzyıllarına yazılı belge olan kitaplarla miras bırakılması hedefleniyor. Büyükşehir, proje ile gençlere ve çocuklara doğru, nitelikli bilgilerin düzgün Türkçeyle ulaştırılmasına da öncülük edecek. Kent ve ülke tarihine, kültür-sanat yaşamına ilham verecek birçok eserin okuyucuyla buluşmasını amaçlayan İzBB Yayınları, kitapseverler için eşsiz koleksiyonları profesyonel yayıncılık anlayışıyla sunacak. İzBB Yayınları ile 5 ay gibi kısa sürede 17 kitap koleksiyona kazandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları ilk olarak 28 Ekim – 5 Kasım günleri arasında İzmir Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluşacak. Ayrıca kitaplar dağıtım ağıyla Türkiye genelindeki kitabevleri ve online mağazalarda yerini alacak.