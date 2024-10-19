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Cumhuriyet Ortaokulu Öğretmeni Sibel Derin Vefat Etti

Cumhuriyet Ortaokulu Öğretmeni Sibel Derin Vefat Etti
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Erzincan'da Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sibel Derin'in vefatı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Derin'in cenazesi Pazar günü öğlen namazını müteakip kaldırılacak.

Erzincan'da Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Türkçe öğretmeni Sibel Derin hayatını kaybetti.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden taziye mesajı yayımlanarak, "Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Sibel Derin vefat etmiştir. Cenazesi Pazar günü öğlen namazını müteakip Camii Kebir'den kaldırılacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabrı cemil diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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