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YAŞ Kararları İmzalandı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Rafet Dalkıran Atandı

YAŞ Kararları İmzalandı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Rafet Dalkıran Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. İmzalanan YAŞ kararları ile birlikte, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2026 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı, 4 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye terfi edecekler, görev süresi uzatılacaklar ile kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek personelin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl süreyle uzatıldı.

Kararda, 2 generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026'dan, 61 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Halihazırda 328 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334 olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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