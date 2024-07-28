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Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da komşularını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 buçuk senenin ardından baba ocağı Güneysu'ya gelerek komşu ve akrabalarıyla bir araya geldi. Ziyaret esnasında çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, annesinin yakın arkadaşıyla da sohbet etti. Ayrıca, bir çocuğun formasını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da komşularını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program ve ziyaretler için yaklaşık 1 buçuk senenin ardından baba ocağı Güneysu'ya geldi. 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. dün yoğun geçen Rize programının ardından bugün öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden çıkarak komşu ve akrabaları ile bir araya geldi. Onlarla hasret gideren ve sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın yakın arkadaşı olan 94 yaşındaki Ayşe Mutlu ile bir süre sohbet etti. Orada bulunan 8 yaşındaki Yasin Yağız Sarı'nın da formasını imzaladı.

"Zaten her zaman anımızda durur"

Her geldiğinde yanlarında durarak sohbet ettiğini ifade eden Hatice Mutlu, "Güzel geçti. Güzel bir sohbet oldu. Zaten Tayyip ağabey evden çıkmadan Bilal Ağabey evden çıktı. Kaynanamı aşağıya aldık. Tayyip ağabey her geldiğinde kaynanama uğrar. Onu görmeden gitmez. Tayyip ağabey geldi yanımıza yaklaşık 40 dakika sohbet ettik. Önceden başbakan olduğu dönemlerde de uğrardı. Babama gelirdi. Her şey güzeldi. Zaten her zaman durur yanımızda. Her zamanda sohbet ederiz. Hava yağmadığı zaman dışarıya çıkar. O sıra ayakta sohbet ederiz. Çok seviyoruz, sevilmez mi" ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu oldum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten 94 yaşındaki Ayşe Mutlu, "Çok mutlu oldum. Allah razı olsun ondan. Ondan önce oğlu geldi. Ben onun oğullarını büyütmüşüm. İstanbul'a bir arada oturmuşuz. Annesiyle arkadaştık. Duamı almaya gelir. Bu sefer geldiğinde bildiğim gibi değildi. Çok sevindim. Yemek sofrasından kalktım. Gelince çok sevindim. Oğlu önden geldi. Bilal'e dedim ki babanı görmek çok istiyorum. Oda gelecek dedi. Biraz sonra baktım ki geldi. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Üstümdeki formayı imzaladı"

Formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalattığını söyleyen Yasin Yağız Sarı, "Onu görünce yanına gittim. Para verdi bana. Üstümdeki formayı imzaladı. Hangi takımlısın diye sordu. İmza attı. Çok mutlu oldum" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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