Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde 15 Temmuz'un izleri ilk günkü gibi duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain suikast girişiminin izleri, aradan geçen yıllara rağmen Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otelde tüm canlılığıyla korunuyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suikast timinin saldırısına uğrayan oteldeki kurşun izleri, kırık mobilyalar ve kan lekeleri görenleri duygulandırıyor.

O karanlık gece, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan ağır silahlı MAK, SAT ve Özel Kuvvetler timlerinin hedefi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. O dönem Tuğgeneral olan Gökhan Şahin Sönmezateş tarafından yönetilen 37 kişilik hain tim, Erdoğan'ın kaldığı otele baskın düzenlemiş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli şekilde ayrılınca ortalığı savaş alanına çevirmişti. Darbecilerin kurşun yağdırdığı otelde koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit düştü. O günden sonra otel yönetimi saldırının yaşandığı odaları ziyarete kapatarak, saldırının izlerini olduğu gibi muhafaza etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oda, darbecilerle çatışmaların yaşandığı bölümler demir korkuluklarla çevrildi. Temizlik dahi yapılmayan odalarda, kan izleri bulunan yatak, kurşun delikleriyle delik deşik edilmiş kanepe, seccadeler, kelepçeler ve o gece toplantılarda kullanılan dağınık dosyalar hala yerinde duruyor.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi üyeleri ise güvenlik güçlerinin 17 gün süren kapsamlı operasyonu sonrası yakalanmıştı. Bugün ise o otel, 15 Temmuz gecesinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için bir hafıza mekanı olarak varlığını sürdürüyor. - MUĞLA