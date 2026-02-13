Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan açılışın ardından kampüs içerisinde öğrencilerle birlikte yürüdü. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf da çektirdi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı.
- Erdoğan, açılışın ardından kampüste öğrencilerle yürüdü ve onlarla sohbet etti.
- Erdoğan'ın üniversiteden ayrılırken aracına bazı öğrenciler tarafından çiçekler atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi.
ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Sevgi sloganlarıyla karşılanan Erdoğan, açılışın ardından kampüste öğrencilerle birlikte yürüdü. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.
"HİÇ ONLARA KAFAYI TAKMA..."
Bu sırada bir öğrenci Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada. Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.
ARACINA ÇİÇEKLER ATILDI
Daha sonra üniversiteden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına bazı öğrenciler tarafından çiçekler atıldı.