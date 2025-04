Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ediyorum. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Dün bakanlarımızın bürokratlarımızı katılımı ile AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdi. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımız. Devlet olarak tüm birikimimizle seferberlik anlayışı ile çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine oyuna değerlendirecek, gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ediyorum. Bu günler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlatma dönemleri. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak yerine daha fazla iş ve icraat üremeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu biran evvel yenilemeye harcamalıyız Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Elele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız mümkündür. Biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi kaynaklarımız doğru kullanalım. Yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabbim ülkemizi ve milletimiz her türlü afetten muhafaza buyursun. - İSTANBUL