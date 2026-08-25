Haberler

Erdoğan'dan Ahlat'ta Tarihi Ziyaret ve Kabine Mesajları

Erdoğan'dan Ahlat'ta Tarihi Ziyaret ve Kabine Mesajları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİTLİS (İHA) – Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çerçevesinde ilçede bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çerçevesinde ilçede bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki programı devam ediyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bakanlar kurulu ve beraberindeki kalabalık heyetle birlikte Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verirken, Ahlat ve Malazgirt'in Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihi önemine dikkat çekti.

Millet Bahçesi'ndeki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mezarlıkta Erdoğan, Selçuklu döneminden kalan mezar taşlarını inceledi.

Erdoğan, burada Anadolu'yu yurt yapan şehit ve gaziler ile ecdat için dua etti. Selçuklu mezar taşlarının Türk-İslam medeniyetinin tarihi ve kültürel mirasını yansıttığına dikkat çeken Erdoğan, geçmişte olduğu gibi bugün de ecdat mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ilçedeki köşkünde ziyaret ederek, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

"Kabine Ahlat'ta toplanacak"

İlçedeki programları devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak.

Toplantının saat 16.00'da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantının ana gündem başlıkları arasında "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunması bekleniyor.

Günün programı kapsamında saat 19.00-21.00 arasında ise Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği düzenlenecek.

Geceyi ilçede geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci gün Ahlat programı, Kabine Toplantısı ve akşam yemeği ile tamamlanacak. Erdoğan yarın sabah ise Malazgirt'e geçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Tarihi topraklarda tarihi kare!

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim

Şahan Gökbakar’dan Haluk Levent hakkında çarpıcı sözler
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Denizli'de ihmaller bir aileyi yok etti: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Para döktükleri özel hastane sonları oldu
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı
Aydın’da yangında eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı

Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan kadına ahlaksız teklif

Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan kadına ahlaksız teklif
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor