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Ordu'da imece usulü cuma geleneği: Cami cemaati 3 katına çıktı

Ordu'da imece usulü cuma geleneği: Cami cemaati 3 katına çıktı
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Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nde 3 yıl önce başlatılan imece usulü yemek ve ikram geleneği, cuma günlerini bayrama çeviriyor. Uygulama sayesinde cami cemaati 100'den 250-300 kişiye yükselirken, birlik ve beraberlik güçlendi.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nde 3 yıl önce başlatılan imece usulü yemek ve ikram geleneği, cuma günlerini adeta bayram havasına dönüştürdü. Uygulamayla cami cemaatinin yaklaşık 100 kişiden 250-300 kişiye yükseldiği belirtildi.

Beyli Mahallesi'nde vatandaşların imece usulüyle sürdürdüğü uygulama, yaz-kış demeden her cuma günü devam ediyor. Cuma namazı öncesinde bir araya gelen mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar, keşkek, tatlı, su böreği ve ayran ikramının ardından çay eşliğinde sohbet ediyor.

Cuma günlerini bu etkinliğe ayırmaya çalışan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren cami çevresinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik örneği sergiliyor. İkramların ardından sohbet eden vatandaşlar, daha sonra birlikte cuma namazını kılıyor.

Cami cemaati 3 kat arttı

Beyli Mahallesi Muhtarı Serkan Ümit Aybastı, uygulamanın 3 yıl önce başlatıldığını, son 2 yıldır ise her cuma namazı öncesinde vatandaşlara düzenli olarak yemek ve çeşitli ikramlarda bulunulduğunu söyledi. Uygulamanın, mahallede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Muhtar Aybastı, "Daha önce yaklaşık 100 kişi ile kıldığımız cuma namazını artık 250-300 kişiyle kılıyoruz. Bu sayede mahallemizde birlik ve beraberlik çerçevesinde güzel bir kaynaşma ortamı oluştu. İnsanlarımız cuma gününün güzelliğini tam anlamıyla yaşayarak evlerine ya da işlerine dağılıyor. İkramlarımız her cuma saat 09.00 itibarıyla başlıyor ve namaz vaktine kadar devam ediyor. İnşallah bu geleneği sürdürmek Beyli halkımıza nasip olur" dedi.

"Bayram havasında muhabbetlerimiz oluyor"

Mahalle sakini Hayri Soğuksu da uygulamanın vatandaşları bir araya getirdiğini ifade ederek, "Dışarıdan gelenler de oluyor. Arkadaşlarımızla görüşüp karşılaşıyoruz. Bayram havasında muhabbetlerimiz oluyor. İmece usulüyle bir hafta ben, başka bir hafta başka arkadaşımız ikramları hazırlıyor" diye konuştu.

Sami Öney ise cuma günlerinde birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldiklerini belirterek, uygulamanın diğer mahallelere de örnek olmasını temenni etti.

Mahalle sakinlerinden Emine Seven de her cuma günü devam eden uygulama sayesinde mahallenin şenlendiğini ve vatandaşların bir araya gelerek güzel bir dayanışma örneği sergilediğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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