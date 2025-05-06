Çorum'daki Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi üzerinde bulunan Tahsin Kavukçu'ya ait Hatap Un Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Çorum Valisi Ali Çalgan, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre patlama toz nedeniyle meydana gelirken olayda birisi ağır 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4'ü Çorum Özel Hastanesine, 4'ü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1'i de Elitpark Hastanesine kaldırıldı.

Vali Çalgan, hastanede yaralıları ziyaret etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek Prof. Dr. Murat Kendirci'den tedavileri devam eden Ali Turp ve Necip Aslan'ın durumu hakkında bilgi aldı. Ali Turp hakkında bilgi veren Prof. Kendirci, "Hayati tehlike düşünmüyoruz ama yine de travma. Hastamızı gözümüzün önünde tutmamız gerekiyor gözlem amacıyla yatırdık. Tedavilerini yaptık şu anda iyi cevap alıyoruz" dedi.

Vali Ali Çalgan ise yaralı Turp'a yönelik "Ağrın sızın var mı hemşehrim çok geçmiş olsun inşallah bunları dindireceksiniz. Allah şifanızı versin. Ne gerekiyorsa yapılacak sizler için Allah beterinden saklasın" dedi.

Vali Çalgan, daha sonra Necip Arslan'ı ziyaret ederek hastanın durumunu sorması üzerine Prof. Dr. Murat Kendirci, "Hastamızın durumu daha iyi yoğun bakımdaki hastamıza göre. Burada da hayati tehlike düşünmüyoruz Sayın Valim. Her iki elinde yüzde ve kafanın arkasına doğru toplamda yüzde 10 oranında yanık alanı var. İlk tedavilerini yaptık bundan sonra takip edebileceğimiz seviyede. Hastalarımızın hiçbiri için başka bir yere yollamayı düşünmüyoruz burada tedavilerini yapabilecek durumdayız" ifadesini kullandı.

Prof. Kendirci, yaralıların yaşlarının genç olması dolayısıyla çabuk toparlayacaklarını belirtti.

Vali Çalgan: "Paketleme ünitesindeki yüksek bardan patlama meydana geldi"

Vali Çalgan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, saat 11.54' te özel bir şahsa ait un fabrikasında fabrikanın paketleme ünitesinde patlama meydana geldiğini ve patlamanın paketleme ünitesindeki yüksek bar hava basıncından kaynaklı olduğunun anlaşıldığını dile getirerek, ilk belirlemelere göre 9 çalışanın patlamadan etkilendiğini anlattı.

Çalgan, "Biri ayakta tedavi oldu 3'ü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Diğer 5'i de özel hastanede tedavi görmekte. Bunların durumları daha hafif buradaki hastalarımızı ziyaret ettik. Birisi yoğun bakımda olduğu için göremedik. 3'üncü derecede yanık tanısıyla yatırılmakta tedavi edilmekte. Diğerlerinin durumlarının iyi olduğunu acil hekimlerimizden bilgi edindik. İnşallah kısa sürede şifa bulup işlerinin başına dönecekler" dedi.

Yaralılarda yanıklar mevcut

Diğer yandan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında tutulanların durumları şöyle:

Patlamada en ağır yaralanan 47 yaşındaki Zülfikar Tutuş oldu. Her iki kolunda da parmaklardan omuza kadar 1'inci ve 2'nci derece yanıkları olan Tutuş'un boynunda 1'inci derece yanık mevcut. Kafa bölgesinde tüm yüzü de içerecek şekilde yanıkları bulunan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Zülfikar Tutuş'un genel durumunun orta olduğu, sıvı tedavisine başlandığı, katater takılarak tetanoz yapıldığı belirtildi.

41 yaşındaki Ali Turp'un ise genel durumu iyi. Her iki el bileğinden omuzlara kadar uzanan birinci ve ikinci derece yanıkları olan Ali Turp'un travma bulgusu olmadığı ve yanık ünitesine servise devredildiği belirtildi.

Patlama anında alev mazuriyeti ile yaklaşık 1.5 metre yükseklikten her iki ayak üzerine düşen Necip Aslan'da ise kafa saçlı deride yanık, her iki el yanık, sol dirsekte 1 santim çaplı yanık mevcut. Yanık seviyesi yüzde 16 olan Necip aslan'ın tedavisine başlandığını anlatan hastane yetkilileri, tedavisinin yanık ünitesinde devam ettirildiğini vurguladılar.