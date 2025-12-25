Çocuklar ve gençlerin sosyalleşmesini amaç edinen projede 17 bin 500 kişiye ulaşıldı

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında yıl boyunca düzenlenen faaliyetlerle toplam 17 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve suçla mücadele faaliyetlerini toplum destekli polislik vizyonuyla birleştirerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" (COGEP) kapsamındaki "Hitit'ten Yeşeren Umutlar" projesiyle yıl boyunca süren çalışmalar neticesinde öğrenciler, aileleri ve sosyal çevreleri de dahil olmak üzere toplamda 17 bin 500 kişiye doğrudan temas edildi. Projenin kapanış programı Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, projenin somut çıktıları kamuoyuyla paylaşıldı. Programda gerçekleştirilen proje sunumunun ardından, projeye katılan gençler tiyatro oyunu sahneledi. Çocukların minik saz konseri ise davetlilerden büyük alkış aldı. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

"Toplum destekli polislik projesi kapsamında ilimizde çok güzel örnek bir çalışma hayata geçirilmiş durumda"

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Toplum destekli polislik projesi kapsamında ilimizde çok güzel örnek bir çalışma hayata geçirilmiş durumda. Yaklaşık 17 bin 500 kişiye bir şekilde ulaşılmış, dokunulmuş durumda. Bu proje kapsamında gençlerimize, çocuklarımıza polisle, emniyetle ilişkilerinde, onlara bakışlarında yeni bir ufuk açmasının yanı sıra onların da hayatına dokunan çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve bunlarla bu etkinliklerle her birinin hayatında yeni bir pencere açılmış durumda" dedi.

"Öğrencilerimiz, aileleri ve eşsel çevreleri dahil olmak üzere 17 bin 500 kişiye ulaşılmıştır"

Toplum destekli polislik alanının önemine vurgu yapan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da, "Polisiye hizmetlerinin, genel güvenlik hizmetlerinin ve suçla mücadelenin sadece polis hizmetleri eksenli değil, çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın temel yöntemlerinden birisi de toplum destekli polislik hizmetlerinin yaşama geçirilmesidir. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olarak asayiş ve güvenlik eksenindeki suç sorması polisiye faaliyetlerin yanı sıra ilimizde her kesimden çocuk ve gençlerimizin, toplumsal hayata olumlu yönde katılımını sağlamak, maddi imkansızlıklarından dolayı yapamadıkları sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini içerisine çekerek tehlikelerden uzak tutmak adına TDP Şube Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde uygulanmak üzere hazırlanan ve Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde yürütülmekte olan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında öğrencilerimiz, aileleri ve eşsel çevreleri dahil olmak üzere 17 bin 500 kişiye ulaşılmıştır" diye konuştu.